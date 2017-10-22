Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu

KÜTAHYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Manisa'da sözde yöneticilerinden olduğu iddia edilen kişi Kütahya'da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen Erol T'nin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Eve operasyon düzenleyen ekip, şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Erol T'nin, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Manisa'nın Salihli ilçesine gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan, KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen şüphelinin örgütün Manisa'da sözde yöneticilerinden olduğu öne sürüldü.