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Efsaneler Kupası futbol turnuvası

22 Ekim 2017 Pazar, 12:00
Efsaneler Kupası futbol turnuvası


ANTALYA (AA) - Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Antalya Konsolosluğu iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Efsaneler Kupası'nı, finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, turnuvada veteran 38 yaş üstü futbolculardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alman Konsolosluk, FC Adler Antalya, Beşiktaş, Galatasaray, Galatasaray Lisesi, TUİ, Hannover 96 ve Ayazma takımları mücadele etti.

Mert Korkmaz, Yusuf Şimşek, Ali Eren Beşerler, Deniz Barış, Mehmet Yılmaz, Necati Ateş, Martin Groth, Fabian Ernst gibi dönemin yıldız futbolcuları, Türk-Alman dostluğu için yeşil sahada ter döktü.

Gloria Sports Arena'da oynanan grup maçlarının ardından yarı final maçlarında FC Adler Antalya'yı mağlup eden Galatasaray ile Hannover 96'yı yenen Beşiktaş finale yükseldi.

Finalde Beşiktaş'ı penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup eden Galatasaray, turnuvanın şampiyonu oldu. Sarı-kırmızlı eski futbolcular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Turnuvayı değerlendiren Deniz Barış, "Futbola Almanya'da başladım. Orada uzun yıllar yaşadığım için Türk-Alman dostluğunu çok iyi bilen biriyim. Almanya'da da çok yakın dostlarım var. Bu turnuvada yer alan Alman futbolcu arkadaşlarımız da Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu. Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek adına çok anlamlı bir turnuva oldu. Bu özel turnuvaya üç yıldır katılıyorum, inşallah daha da büyüyerek geleneksel hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Turnuvada forma giymekten mutlu olduğunubelirten Necati Ateş de şunları kaydetti:

"Umarım gelecek yıllarda daha çok takımın mücadele edeceği, Avrupa'nın büyük kulüplerinin de katılacağı bir turnuvaya dönüşür. Burada olmaktan ve eski futbolcu arkadaşlarımla yeniden top oynamaktan büyük keyif aldım. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir turnuva oldu. İnşallah önümüzdeki senelerde de bu şekilde devam eder."

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