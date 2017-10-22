Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da emekli güvenlik korucusu ölü bulundu

22 Ekim 2017 Pazar, 12:09
Batman'da emekli güvenlik korucusu ölü bulundu

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde emekli güvenlik korucusu, uçurumda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya giden emekli güvenlik korucusu Ramazan Durmaz'ın (56) eve dönmemesi üzerine yakınları arama çalışması başlattı.

Durmaz'ın cesedini köy yakınlarındaki uçurumda bulan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Durmaz'ın cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine götürüldü.

Durmaz'ın evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Emekli güvenlik korucusu ölü bulundu
YEREL

EMEKLİ GÜVENLİK KORUCUSU ÖLÜ BULUNDU

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:
YEREL

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU:

Başbakan Yardımcısı Şimşek Batman'da
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK BATMAN'DA

&quot;Batman 1. Kitap Fuarı&quot; açıldı
YEREL

"BATMAN 1. KİTAP FUARI" AÇILDI