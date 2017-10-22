Batman'da emekli güvenlik korucusu ölü bulundu

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde emekli güvenlik korucusu, uçurumda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya giden emekli güvenlik korucusu Ramazan Durmaz'ın (56) eve dönmemesi üzerine yakınları arama çalışması başlattı.
Durmaz'ın cesedini köy yakınlarındaki uçurumda bulan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Durmaz'ın cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine götürüldü.
Durmaz'ın evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.