Evkur Yeni Malatyaspor'da galibiyet sevinci

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MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, "Takımda uyum sağlandı, Trabzonspor gibi bir takım karşısında galibiyet aldık." dedi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 9. haftasında konuk ettikleri Trabzonspor (1-0) karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ligin 8. haftasında deplasmandaki Fenerbahçe yenilgisinin ardından Trabzonspor galibiyetinin kulüpte moralleri düzelttiğini vurgulayan Gündüz, "Bazı çevreler yenilgi bekliyordu ancak takımımız galip geldi. Oyuncularımız gayretliler ve karşılaşmada iyi mücadele ettiler. Erol Bulut da farklı bir kadroyla sahaya çıktı, biz de şaşırdık. Hocayı ve futbolcuları tebrik ediyorum. Takımda uyum sağlandı, Trabzonspor gibi bir takım karşısında galibiyet aldık. Takımın morali ve kendine olan güveni arttı." diye konuştu.

Ligin 10. haftasında Gençlerbirliği ve 11. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maçlarda da puan hedeflediklerini belirten Gündüz, "Takımımız bu sene ligde kalacak." ifadesini kullandı.

Gündüz, sarı-siyahlı takıma destek vermek için stadı dolduran taraftarlara da teşekkür etti.