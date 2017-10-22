Eski savcı ve hakim eşine FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargı mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında eski savcı ve eski hakim eşi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilip tutuklanan eski Osmaniye savcısı S.T.D. ile yine meslekten ihraç edilip adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hakim eşi T.T.D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Eski savcı ve eşi eski hakim hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski savcı S.T.D'nin telefonunda örgüt üyelerinin gizli iletişimde kullandıkları ByLock programı çıktığı belirtildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, eski savcı S.T.D'nin cep telefonunda yapılan incelemede hakkında örgüt üyeliğinden soruşturma başlatılan cumhuriyet savcısı M.G. ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaptıkları mesajlaşmaya da iddianamede yer verildi.

İddianamade, M.G'nin "savcım sen ve hakime hanım uzaklaştırılmışsınız'', '' ciddi mi'', ''evet savcım'', '' gözaltı olabilir'', '' hazırlıklı olun'', ''A.T. de var'', ''kesin?'', ''mesajı silerseniz sevinirim'' ve ''evet savcım maalesef'' yazışmalarının tespit edildiği aktarıldı.

Sanık eski savcı ile eski hakim eşinin evinde yapılan aramada, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar bulunduğu belirtilen iddianamede, sanıklarla ilgili verilen ifadeler de yer aldı.

- "FETÖ/PDY tarafından tanıştırılarak evlendirilmişlerdir"

Başka bir soruşturmanın şüphelisi olan B.P. ifadesinde, savcılık sınavlarına çalışmak için Ankara'ya gittiğinde sınava çalışmak için örgütün staj evinde sanık eski savcı S.T.D'ye birlikte kaldıklarını anlattı.

B.P, HSYK tetkik hakimi olduğunu öğrendiği S.S. isimli şahsın kaldıkları eve geldiğini aktarak, "Bize stajda nasıl giyinmemiz veya davranmamız gerektiği, yapı tarafından evlendirilebileceğimiz anlatılmıştı. S.T.D ve eşi T.T.D, FETÖ/PDY tarafından tanıştırılarak evlendirilmişlerdir." ifadesini kullandı.

F.P. de hakim ve savcılık mülakat sınavının açıklanması ile mesleğe başlama tarihi arasında örgütün kendilerini Çağlayan Adliyesi adayları olarak 3 günlük kampa aldığını belirtti.

Bu kampta sanık eski hakim T.T.D'nin de bulunduğunu ileri süren F.P, "Ayrıca bu şahıs yapı aracılığıyla evlilik yaptı. Kimin aracılık ettiğini bilmiyorum ancak 15. dönemden olan S.T.D. ile evlendi. S.T.D. de yapıya mensup bir kişidir." iddiasında bulundu.

- Suçlamaları kabul etmediler

Sanık S.T.D. ise iddianamadeki ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, "Bir kısım şahıslarla aynı yerde çalışmamız nedeniyle arkadaşlığımız mesleğe dayalı tanışmamız görüşmelerim olmuştur. Bu son derece doğaldır. Fetullah Gülen'e ait kitapları kendisi ve fikirleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla aldım." ifadesini kullandı.

T.T.D de örgüte yakınlığıyle bilinen bir dershaneye gittiğini belirtti.

Evlerinde bulunan Fetullah Gülen'e ait kitaplara değinen T.T.D, şunları kaydetti:

"Fetullah Gülen'in kim olduğunu ve düşüncelerini merak ettik. Zaten gündem bununla çalkalanıyordu. Sadece bilgi sahibi olmak ve öğrenmek için o kitapları satın aldık. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. 2013 yılı mayıs ayında eşim S.T.D. ile hiç kimsenin aracılığı olmadan evlendim. Ben 2011 yılının ekim-kasım- aralık döneminde yapılan adli yargı sınavını kazandım. Mülakatı geçerek 15. dönem hakim-savcı adayı olarak göreve başladım. Ben 5 sınava girdim sadece birini kazandım, kazandığım sınavda da yaklaşık 75-76 puan civarında puan aldım. Ben kesinlikle soru çalma iddiasını kabul etmiyorum. Genelde son dönemlerde sırf etkin pişmanlıktan faydalanmak amacıyla bu yapıyla alakası bulunan kişilerin yapıyla alakası olmayan kişilerin ismini verebileceğini düşünüyorum. Hatta ben bunu sırf kendilerini ve yapıya mensup arkadaşlarını kurtarmak için böyle bir yola başvurduklarını ve bu nedenle hakkımda böyle isnatta bulunduklarını düşünüyorum."