Kahramanmaraş Lojistik Merkezi Açılışı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ülke olarak yılda 138 kilometre demiryolu yapar hale gelindiğini belirterek, "Avrupa'nın 6. yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldik. Bu gurur hepimizin." dedi.

Arslan, Kahramarmaraş Lojstik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, olağanüstü gayret göstererek çok önemsedikleri Kahramanmaraş Lojistik Merkezi'ni hizmete açmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ülke olarak uluslararası lojistik hizmetleri konusunda çok tecrübeli ve yetenekli olunduğunu anlatan Arslan, dünyanın dört bir yanına taşımacılık yapıldığını, Kahramanmaraş'taki yeni alanın da bu kabiliyetleri daha da geliştireceğini belirtti.

Ülke genelindeki ulaştırma yatırımlarını anlatan Arslan, kara, hava ve deniz taşımacılığında son 15 yılda büyük atılım yakalandığını aktararak, 81 ilin tamamını bölünmüş yollarla birbirine bağlamayı hedeflediklerine işaret etti.

Demiryolu ağının geçmişte kaderine terk edildiğini, göreve geldikleri günden beri adeta seferberlik ilan ettiklerini belirten Arslan, "Yılda 138 kilometre demiryolu yapar hale gelmişiz. Avrupa'nın 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldik. Bu gurur hepimizin. Bununla da yetinmiyoruz. 5 bin kilometrelik hatta da çalışmamız devam ediyor. Yenilenme, elektrikli, sinyalli hale getirilmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda 2 bin 505 sinyalli hat miktarını 5 bin 462 kilometreye çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş'ta da önemli yatırımların yapıldığnı belirten Arslan, bugün Kahramanmaraş'ta 12 tane tünelden bahseder hale gelindiğini söyledi.

Havacılıktaki gelişmeye dikkati çeken Arslan, "Ülkemizdeki havaalanı sayısını 55'e çıkardık. Bu bir devlet politikası. Bu anlamda havacılık sektöründe yıl sonu itibarıyla 189 milyona ulaşmış olacağız ve yeni bir rekora imza atacağız." diye konuştu.

Lojistik merkezi konusunda da ülkedeki sayının 8'e ulaştığını, 5 tanenin de inşaatına devam edildiğini belirten Arslan, lojistik merkezlerini çok önemsediklerini sözlerine ekledi.

80 milyonluk yatırımla hayata geçirilen Kahramanmaraş'taki lojistik merkezinin ülkenin doğusu ile batısı arasında köprü görevi üstleneceğini anlatan Arslan, bu merkezi hem yolcu hem de yük taşıyabilen hızlı trenle de destekleyerek daha da geliştireceklerini kaydetti.

Kente yeni köprülü kavşakların da kazandırılmasıyla ilgili talep aldıklarını ve bu yönde çalışmalara başladıklarını belirten Arslan, bu sayede kentin bölgedeki lojstik değerlerinin de artılacağını anlattı.

Türkiye'deki büyümeyi sürdürmeyi hedeflediklerini ifade eden Arslan, "Dış güçlerin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre adım atan ülke yerine, halkının, mazluların menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre adım atar bir ülke haline geldik. Bunu milletimizin desteği ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile başardık. Allah'ın izniyle böyle devam edeceğiz. Ülkemizi daha da geliştirmeye çaba göstereceğiz." diye konuştu.

- Kahramanmaraş'a hızlı tren geliyor

Kahramanmaraş'ı demiryolu konusunda da güçlendireceklerini anlatan Arslan, "Kahramarmaraş'ın mevcut demiryolu bağlantısını rehabilite ediyoruz. İstanbul'dan Konya'ya gelen yüksek hızlı tren var. Oradan Kahramanmaraş'a, oradan da Osmaniye, Mersin, Adana'ya gidiyoruz. Başka deyişle İstanbul'dan hızlı trenle Kahramanmaraş'a ulaşımı sağlayacağız. Bunun gereğini de yapacağız. İstanbul'dan Avrupa'ya gidecek hızlı trenle ilgili de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İstişareye uymayanlarla ilgili durum açıktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da Kahramanmaraş'ın artık bütün yolların kesiştiği bir merkez haline geldiğini söyledi.

Bölgede yapılan yatırımları anlatan Ünal, derin bir kriz yaşamış, geleceğe güvenle bakmayan, uçurumun kenarındaki bir ülkeden artık daha özgüvenli, gelişime ve yeniliğe açık bir ülke haline gelindiğini kaydetti.

Türkiye'nin bugün hayal bile edilemeyen bir konuma geldiğini anlatan Ünal, "Gelişmekte olan ülkelerin özgüvenine saldırırlar. Şimdi de 15 yıldır özgüvenimize saldırıyorlar, hem içerde hem dışarda." dedi.

AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını, millet hareketi, irade sembolü ve dava partisi olduğunu ifade eden Ünal, "Dava partilerinde işler istişare ile yürür." ifadesini kullandı.

İşleri istişareyle sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Ünal, "İstişareye uymayanlarla ilgili de durum açıktır. Bugün bizim yaptığımızı anlamaya çalışanların, bizi anlamalarını beklemiyoruz. Sizden isteğim, özgüvenini kaybetmeyin, geleceğe umutla bakın." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Arslan ve Ünal, beraberindeki protokol üyeleriyle merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Bu arada Bakan Arslan, Vali Vahdettin Özkan'ı de makamında ziyaret ederek brifing aldı.