ÇAYKUR'un çay paketleme fabrikası kurma çalışmaları

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RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, alanında dünyanın en modern çay fabrikası olacak paketleme fabrikası ile ilgili zaman gözetmeksizin çalıştıklarını bildirdi.

Sütlüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İyidere ilçesindeki çay paketleme fabrikasının büyük oranda tamamlandığını, makine yapımlarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü vurgulayan Sütlüoğlu, fabrikanın turistik merkez olma özelliğiyle yöreye değer katacağını kaydetti.

Sütlüoğlu, projenin Türk çay sektöründe de değer yaratacağına ve ilk olma özelliğini taşıdığına dikkati çekerek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Alanında dünyanın en büyük ve en modern çay paketleme fabrikasının adına yakışır bir fabrika olması için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Fabrikanın inşaatından makine parkına kadar eksiksiz ve uyumlu olması için tüm ekip arkadaşlarımızla çalışmaları bizzat yakından takip ediyoruz."

Fabrikanın kuru çay taşıma sistemi için çalışmaların devam ettiğini belirten Sütlüoğlu, sistemin Çorum'da yürütülen yapım çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade etti.

Sütlüoğlu, paketleme fabrikası hizmete girdiğinde her yönüyle örnek olacağını vurguladı.

- Paketleme fabrikasının özellikleri

Çevreci özelliklerde tasarlanan fabrikada güneş enerjisinden yararlanmak için çatı kaplama malzemesi olarak fotovoltaik güneş panelleri tercih ediliyor. Borularla taşınacak deniz suyu ile binanın iklimlendirmesi yapılacak. Binanın çatısından toplanan yağmur suyu sulama ve temizlik işlerinde kullanılarak su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fabrikada, gün ışığından mümkün olduğunca fazla faydalanılması için imalat kısımlarının cephe duvarları cam olacak. Fabrika binasında tüm zemin kaplamaları, duvar elemanları ve tavanlar gıda üretiminde hijyen koşulları sağlayacak ve en az bakım gerektirecek şekilde tasarlanıyor.

Yarı mamul çay el değmeden, tam otomasyon şeklinde mamul hale getirilerek robotik sistemle depolanacak. Özelliklerine göre elektronik sistemle sınıflandırılarak çaylar ayrı ayrı depolanacak.

Kuru çayın fabrikadan araçlara yüklenmesinde de robotik sistem kullanılarak zaman kaybının önüne geçilmesine çalışılacak.

Toplam kapalı alanı 40 bin 859 metrekarede olan paketleme fabrikası, bodrumla 5 kat olarak inşa ediliyor.



