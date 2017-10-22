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ŞANLIURFA (AA) - Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye dikkati çekmek amacıyla düzenlenen 6. Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenenen, yurt içi ve yurt dışından farklı yaş gruplarından sporcuların katıldığı yarışın startını tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki bir alışveriş merkezinin önünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş verdi.

Fedarasyon başkanı Fatih Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, isim ve taşıdığı yapı anlamından belki de dünyanın en önemli yarı maratonlarından biri olabilecek bir organizasyon olduğunu söyledi.

Gelecek dönemlerde desteklerle birlikte çok daha katılımcı ve büyük organizasyon yapmak istediklerini aktaran Çintimar, "Göbeklitepe dünyanın bütün tarihini alt üst eden bir tarihi alan. Bu isimle organizasyonu gelecek yıl uluslararası yarış statüsüne sokarak dünya genelinde bir yarı maraton olması için çalışacağız." dedi.

Hakan Keşküş ise Göbeklitepe'nin tanınması açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, tüm sporcuları tebrik etti.

Organizasyonda, yarı maratonda erkeklerde Etiyopyalı Sulti Güre Timbre birinciliği, aynı ülkeden Argachew Assefa Tola ikinciliği, Serdar Çetin üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Nursel Karataş birinci, Selenay Bati ikinci, Zuhal Kaya üçüncü geldi.

10 kilometre koşuda ise erkeklerde Resul Çevik birinci, Etiyopyalı Kefyalew Deja Buruse ikinci, Ömer Alkanoğlu üçüncü, kadınlar kategorisinde ise Fatma Arık birinci, Demet Dinç ikinci, Ümmühani Karaçadır üçüncü oldu.



Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile federasyon yönetim kurulu üyeleri de katıldı.