"Trafik kazası" diye gitti evlenme teklifi aldı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da erkek arkadaşının trafik kazası yaptığı haberini alaraka, telaşla olay yerine giden genç kız, burada yaralı sandığı arkadaşından evlenme teklifi aldı.

Kız arkadaşı Zeliha Melemez'e (19) yapacağı evlilik teklifinin unutulmayacak bir anı olarak kalmasını amaçlayan Murat Göleç'in (22), arkadaşlarının yardımıyla hazırladığı evlenme ilginç anlara sahne oldu.

Göleç, hazırladığı senaryoya göre, kız arkadaşı ile buluşma saati öncesi kaza yaptı. Bu sırada buluşacakları restoranın önüne gelen Melemez, Göleç'i devrilmiş bir motosikletin yanında acı çekerken görünce korkuya kapıldı.

Melemez, erkek arkadaşını ayağa kaldırmak isterken, Göleç cebinden çıkardığı yüzük ile sevgilisinin önünde diz çöküp evlenme teklifinde bulundu. Melemez'de teklifi kabul ederek "Evet" cevabını verdi.

Meşale ve konfeti gösterilerinin ardından çevrede bulunan vatandaşlar da çifti tebrik etti. Ardından çift, kendileri için hazırlanan müzik ile dans etti.

Zeliha Melemez, yaptığı açıklamada, ilginç evlilik teklifinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Çok heyecanlandığını belirten Melemez, "Beni telefonla bir bayan aradı. Bu bayan kim diye düşünürken, telefondaki bayan sakin olmamı isteyerek kaza haberini verdi. Telefonu kapatıp koşmaya başladım. Buraya geldiğim zaman ilk başta etrafta polis, ambulans göremedim. Fakat kameralar çekim yapıyordu. Çok heyecanlandım, korktum. Daha sonra evlilik teklifi sürprizi ile karşılaştım." dedi.

Önce telaşlandırıp daha sonra mutlu haberi vermeyi planladığını aktaran Göleç ise şunları söyledi:

"Askerden yeni geldim. Değişik bir şekilde evlenme teklifi etmek istedim.Organizasyon için baya zorlandım, kolay olmadı. Kaza haberi ile telaşlandırıp daha sonra mutlu haberi vermek istedim."