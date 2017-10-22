Yüzücüler Seyhan Baraj Gölü'nde kulaç attı

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ADANA (AA) - 1. Uluslararası Seyhan Baraj Gölü Açık Su Yüzme Yarışması, Adana'da yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "29 Ekim Atatürk'e ve Cumhuriyet'e minnet" sloganıyla yüzme yarışı düzenlendi.

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Yelken Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışmada, yüzücüler 2 bin ve 5 bin metre mesafede yarıştı.

Yarışmada, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, ABD, Fransa ve KKTC'den olmak üzere 13 yaş üzeri 80'i kadın 270 sporcu mücadele etti. Lisanslı sporcular ile halka açık olan yarışmada, 12 engelli yüzücü de kulaç attı.



Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Adana'nın yüzmede mazisini aradığını belirterek, "Biz Adana'da yüzme sporunun tekrar cazip hale gelmesi için mücadele veriyoruz. Bize verdiğiniz katkıdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışma sonucunda yaş gruplarına göre dereceye girenlere ödül verildi.