Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İdlib'de çatışmasızlık bölgesi

22 Ekim 2017 Pazar, 15:59
İdlib'de çatışmasızlık bölgesi

HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Hatay'da askeri hareketlilik sürüyor.

İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen askeri malzemeler, 4 otobüs asker ve zırhlı personel taşıyıcılar ilgili birliklere sevk edildi.

Bu arada, Hatay'daki sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon siper örme işlemi devam ediyor.

Öte yandan, Reyhanlı ilçesi Bükülmez Mahallesi karşısındaki İdlib kırsalında yer alan Atme kampında da günlük yaşam sürüyor. Bölgede bulunan yaklaşık 7 bin çadırda ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek gelen 90 bini aşkın Suriyeli aile barınıyor.

Hudutta sıfır noktasında yer alan İdlib kırsalındaki yerleşim yerleri de sınır hattından görülüyor.


İLGİLİ HABERLER
&quot;Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali&quot;
YEREL

"ALTINÖZÜ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FESTİVALİ"
&quot;Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali&quot;
YEREL

"ALTINÖZÜ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FESTİVALİ"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Hatay'da
YEREL

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU HATAY'DA
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hatay'da
YEREL

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU, HATAY'DA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Hatay'da
YEREL

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU HATAY'DA
Hatay'da orman yangını
YEREL

HATAY'DA ORMAN YANGINI
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:
YEREL

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:
İsimleri &quot;Şehitlik Köşesi&quot;nde yaşatılacak
YEREL

İSİMLERİ "ŞEHİTLİK KÖŞESİ"NDE YAŞATILACAK
Hatay'da terör operasyonu
YEREL

HATAY'DA TERÖR OPERASYONU