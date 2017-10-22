Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:

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ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Binlerce kilometre uzaktan gelip bu memleketin sınırına yerleşmeye, orada devlet kurmaya kimin hakkı var? Bizim uyanmamız lazım, birileri etnik grupları bahane edip İslam'ı ve ülkeleri bölmeye çalışıyor." dedi.

Bakan Fakıbaba, merkez Karaköprü Belediyesince düzenlenen Muhtarlara Bilgisayar Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce devraldığı bakanlık görevini layıkıyla yerine getirebilmek için yoğun mesai harcadığını söyledi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Fakıbaba, vatandaş ve hükümet elbirliğiyle ülkede daha güzel işlerin yapılabileceğini dile getirdi.

Dün Şırnak'ta incelemelerde bulunduğunu aktaran Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Emin olun 3 milyar lira, devletimiz ve hükümetimiz, Şırnak'ın yeniden kalkındırılması için para harcamış, aynen Suriye gibi yapmışlar. Oysa bakın burada Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ı var, aramızda bir fark var mı? Binlerce kilometre uzaktan gelip bu memleketin sınırına yerleşmeye, orada devlet kurmaya kimin hakkı var? Bizim uyanmamız lazım, birileri etnik grupları bahane edip İslam'ı ve ülkeleri bölmeye çalışıyor. Allah korusun eğer 15 Temmuz akşamı bunlar başarılı olmuş olsalardı şimdi bizler burada olabilir miydik, vallahi olamazdık. Şanlıurfa yerinde kalırdı ama Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde olur muydu, olmaz mıydı Allah bilir. Onun için birlik ve beraberliğimizi Allah bozmasın. Bu fitneyi içimize koymamamız lazım. Örgütlere bakın bütün bir kalemden çıkmış gibi örgütler hep birbirleriyle anlaşıyor. Hani nerede o DEAŞ'ın çok güzel İngilizce konuşan, insanın kafasını kesen o adamlar kayboldu, birdenbire. Bunların kimin eseri olduğu belli arkadaşlar. Lüften birlik ve beraberliğimiz bozmayalım."

- "Takım halinde ülke bizim"

Türkiye'nin önünde iki seçimin bulunduğunu dile getiren Fakıbaba, gençlere ve çocuklara hükümet olarak büyük güven duyduklarını belirtti. Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Fakıbaba, komşu ülke Suriye'nin kısa bir sürede enkaz yığını haline geldiğini hatırlattı.

İnsanların demokratik şekilde fikirlerini ortaya koyması gerektiğini belirten Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Dün Şırnak'ı görmüş olsaydınız bana hak verirdiniz emin olun Suriye'den hiçbir farkı yoktu. Ne hain insanlar var, amacınız ne, kimi koruyorsunuz, kimin adına iş yapıyorsunuz, kim sizi besliyor? Onun için biz inşallah birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Muhtardan başlayan cumhurbaşkanına kadar olan bir takım halinde bu ülke, bu vatan bu bayrak bizim. Hakkari'si, Şanlıurfa'sı, Edirne'si, Samsun'u da bizim. Bu büyümemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Fakıbaba, konuşmasının ardından bilgiyasar hediye ettiği muhtarlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.