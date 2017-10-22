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Kıbrıs gazisi Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

22 Ekim 2017 Pazar, 16:49
Kıbrıs gazisi Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) - Kalp krizi sonucu 64 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Kadir Yıldız, askeri törenle toprağa verildi.

Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan 10 çocuk babası Yıldız, Kangal ilçesi Akçamağara köyüne ziyarete gitti. Burada kalp krizi geçiren Yıldız, hayatını kaybetti.

Yıldız için Ulu Cami'de tören düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konularak Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze, dualar ile toprağa verildi.

Törene, gazinin ailesi ve yakınları ile Vali Davut Gül, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, bazı dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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