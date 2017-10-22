Muğla'da cinayet

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü iddia edilen kişi, yoldan geçen şahsı pencereden av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
Edinilen bilgilere göre, Yatağan ilçesinde mermer işçisi olarak çalışan İsmail Uyar (35), sabah saatlerinde Esenköy Mahallesi'ndeki süt toplama merkezine süt getirdi. Sütü boşalttıktan sonra evine doğru giden Uyar, psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 5 yıldır tedavi gören E.T'nin (31) evinin önünden geçtiği sırada, boynundan vuruldu.
Olayı görenlerin 112 acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinin penceresinden 10 metre mesafedeki Uyar'ı av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen E.T'yi gözaltına aldı. Ekipler, olayda kullanıldığı iddia edilen av tüfeğine ise el koydu.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Uyar'ın cesedi, cumhuriyet başsavcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber alarak olay yerine gelen Uyar'ın yakınları, gözyaşı döktü.