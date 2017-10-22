Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla'da cinayet

22 Ekim 2017 Pazar, 17:16
Muğla'da cinayet

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü iddia edilen kişi, yoldan geçen şahsı pencereden av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Yatağan ilçesinde mermer işçisi olarak çalışan İsmail Uyar (35), sabah saatlerinde Esenköy Mahallesi'ndeki süt toplama merkezine süt getirdi. Sütü boşalttıktan sonra evine doğru giden Uyar, psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 5 yıldır tedavi gören E.T'nin (31) evinin önünden geçtiği sırada, boynundan vuruldu.

Olayı görenlerin 112 acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinin penceresinden 10 metre mesafedeki Uyar'ı av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen E.T'yi gözaltına aldı. Ekipler, olayda kullanıldığı iddia edilen av tüfeğine ise el koydu.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Uyar'ın cesedi, cumhuriyet başsavcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber alarak olay yerine gelen Uyar'ın yakınları, gözyaşı döktü.

İLGİLİ HABERLER
Muğla'da cinayet
YEREL

MUĞLA'DA CİNAYET
18. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali
YEREL

18. ULUSLARARASI ÖLÜDENİZ HAVA OYUNLARI FESTİVALİ
3. Hürpedal Bisiklet Festivali
YEREL

3. HÜRPEDAL BİSİKLET FESTİVALİ
Otomobil sporları: Marmaris Rallisi
YEREL

OTOMOBİL SPORLARI: MARMARİS RALLİSİ

18. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali
YEREL

18. ULUSLARARASI ÖLÜDENİZ HAVA OYUNLARI FESTİVALİ
The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları
YEREL

THE BODRUM CUP ULUSLARARASI DENİZCİLİK FESTİVALİ VE YAT YARIŞLARI

Muğla'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
3. Hürpedal Bisiklet Festivali
YEREL

3. HÜRPEDAL BİSİKLET FESTİVALİ
Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

MUĞLA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Marmaris Rallisi start aldı
YEREL

MARMARİS RALLİSİ START ALDI