Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kahramanmaraş'ta

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş-Göksun karayolundaki tünel ve yol çalışmalarında incelemede bulundu.

Kentte düzenlenen Ulaştırma Çalıştayı ve Kahramanmaraş Lojistik Merkezi'nin açılışının ardından Bakan Arslan ve beraberindekiler, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde bakanlıkca yapımı süren yol ve tünel çalışmalarını inceledi.

Bakan Arslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün ilin bütün dinamikleriyle Kahramanmaraş’ın ulaştırma yatırımlarını tekrar masaya yatırdıklarını, dünden bugüne neler yapıp Kahramanmaraş’ta neleri planladıklarını, planlamalar çerçevesinde nerede olduklarını, bundan sonra da ne yapacaklarını tekrar masaya yatırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ın en önemli projelerinden biri olan 124 kilometrelik Kahramanmaraş-Göksun yolunu, bir ana arteri yüksek standartlı bir yol haline getirdiklerini dile getiren Arslan, bu 124 kilometrelik yolun yaklaşık 87 kilometrelik kısmını daha önce bitirdiklerini şimdi burada sıcak asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Daha önce yapılan en büyüğü 4 bin 600 metre olan üç tüneli hizmete sunduklarını hatırlatan Bakan Arslan, şunları kaydetti:

"Şimdi de hizmete sunulmaya hazır olma aşamasına gelen iki tünelimizi daha inceleme şansı yakaladık. Bunlardan biri 2 bin 600 metre. Bu güzergah üzerindeki 13 tünelden ikinci büyüklükteki tünel. Burada da bütün çalışmalar bitmiş. Şimdi aydınlatma, elektromekanik gibi akşamlarla ilgili işlemler yapılıyor. Bu sene içerisinde burayı da bitirmiş olacağız. Böylece 5 tüneli biz hizmete vermiş olacağız. Geriye kalan 7 tünelde o 7 tünelin de dahil olduğu varyantta da çalışmalarımız devam ediyor. Etap etap tünelleri hizmete sunma şansımız yok çünkü varyantın tamamının bitmesi gerekiyor ki başlangıç ve bitiş noktası birbirine bağlanmış olsun. 2 sene içerisinde bitirilmesi, Kahramanmaraşlıların ve bölge insanının hizmetine sunulması için olağanüstü bir çalışma var. Bizde bunları yerinde denetleyerek daha fazla nasıl hızlanabilir onları tekrar konuşmuş olacağız."

Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir yatırımın yapıldığını dile getiren Bakan Arslan, yerine getireceği hizmetin, bu bölgenin ulaşımını kolaylaştırması adına üstlendiği fonksiyon düşündünüldüğü zaman rakamın çok da önemli olmadığını belirterek ,"Vatandaşımıza helali hoş olsun. Yeter ki insanımızın hayatı kolaylaşsın, ulaşımı kolaylaşsın. Elbetteki bu bölgenin üretiminin, endüstrisinin, sanayisinin, ekonomisinin önü açılabilsin. Taşımacılık çok daha rahat hale gelebilsin. O yüzden bu koridoru çok önemsiyorduk. Kahramanmaraş’ta birçok çalışma var ama Kahramanmaraş’taki en önemli projelerinden biri bu." diye konuştu.