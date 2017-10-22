Otomobil sporları: Marmaris Rallisi

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MUĞLA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın provası niteliği taşıyan ve Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası'nın final yarışı olan Marmaris Rallisi'nde, Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi birinci gelerek 2017 Balkan Ralli Kupası'nın sahibi oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi, Marmaris Belediyesi ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen organizasyon, 2. gün yarışlarıyla tamamlandı.

Yerli ve yabancı 41 otomobil ve 82 sporcunun yarıştığı rallinin 2. gününde 7 etap koşuldu. Sembolik startını cuma günü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın verdiği rallide, iki gün elde edilen sonuçların ardından genel klasmanda Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi birinci geldi ve 2017 Balkan Ralli Kupası'nı kazandı.

Genel klasmanda 2. sırayı, yarışı ikinci sırada tamamlayan Skoda Fabia R5 ile yarışan BC Vision Motorsport ekibinden Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi elde etti. İkili, topladığı puanlarla aynı zamanda, bitime tek etap kala Türkiye Ralli Şampiyonası'nda kupayı garantiledi.

Marmaris Rallisi'nde 3. sırayı, organizasyona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan ve Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Mustafa Bulutoglulari-Nebil Oneral çifti aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Ford Motosport'tan Ford Fiesta ST ile yarışan Burcu Çetinkaya Bucak-Nehir Yılmaz ikilisi 1. olurken, ERT 2'de Neomotosport'tan Mitsubishi Lancer E ile yarışan Adil Küçüksarı-Kerim Tar, ERT 3'te Castrol Ford Team'den Ford Fiesta R2T ile Buğra Banaz-Gürkal Menderes, ERT Gençler'de ise Ford Motosport'tan Ford Fiesta R2 ile yarışan And Sunman-Bahar Sunman ikilisi ilk sırayı elde etti.

Dereceye girenlere kupaları, son etabın ardından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki törenle verildi.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) yetkilileri, Dünya Ralli Şampiyonası'nın provası niteliği taşıması nedeniyle organizasyon süresince incelemelerde bulundu. Hazırlanacak rapor doğrultusunda verilecek karar, FIA tarafından 25 Ekim Çarşamba günü açıklanacak.