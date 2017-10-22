GÜNCELLEME - Van'da terör operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker hafif yaralandı. Operasyonda, saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Esenyamaç Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli "Şehit Jandarma Çavuş Mustafa Gündoğan" operasyonu sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin hafif yaralandığı belirtildi.
Çatışmada, saldırı hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Operasyonda, kanas nişancı tüfeği, AK-47 piyade tüfeği, tabanca, 3 el bombası, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, taşınabilir akü ve harita ele geçirilmiştir." bilgisi verildi.
Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.