Van depreminin 6. yılı

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VAN (AA) - Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van depreminin 6. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zorluoğlu mesajında, kentin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan depremin 6. yılına girildiğini hatırlattı.

Depremde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini, binlerce insanın yaralandığını anımsatan Zorluoğlu, 23 Ekim ve 9 Kasım'da meydana gelen depremlerin şehirde maddi manevi büyük çöküntülere sebep olduğunu kaydetti.

Ancak devlet ve hükümetin yanı sıra gerek bölge illerden gerek Türkiye'nin dört bir yanından yardımların yapıldığını aktaran Zorluoğlu, "Sıcağı sıcağına, vatandaşlarımızın da dişinden tırnağından artırdıklarıyla yapılan yardımlar, ilimizde yaşanan büyük yıkımın etkilerini bir nebze hafifletti, yaraların süratle sarılmasına önemli katkı sağladı. Bir yandan Van'a yardım göndermek için adeta yarışan fedakar milletimiz, diğer yandan çok kısa sürede deprem bölgesine ulaşan dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyeleri, Van'ı kaderine ve enkaz yığınları arasına terk etmeyeceklerini tüm dünyada örnek şeklinde nitelendirilen sürat ve koordinasyonla açıkça gösterdi." ifadelerini kullandı.

- 30 bin konut hak sahiplerine verildi

Türkiye'nin kenetlendiği Van'ın, depremin hemen ardından barınma ve gıda gibi acil ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Van'ı yeniden ayağa kaldırmak yolunda atılan hızlı yatırım adımlarıyla da kendini belli etti. Yıkımın etkilerini silme yolunda ilimize 5,5 milyar lira yatırım ve harcama yapılarak depremin 39. gününde temeli atılan 17 bin 489 konut bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza teslim edildi. Sonrasında kullanıma sunulanlarla birlikte toplam 30 bin konut, alt ve üst yapı çalışmaları, o dönem için imkansız görülen kamu hizmetlerinin vücuda gelişini de simgelemiş oldu. Deprem felaketini derinden hisseden, gerek yakınlarının can kayıpları gerekse ev ve iş yerlerinin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı acı ve çaresizliği bir arada yaşayan kadirşinas Vanlılar, devletimizin ve aziz milletimizin gayretlerine, hayır duaları ve minnet ifadeleriyle karşılık verdi."

-"En az hasarla atlatmak için depreme hazırlıklı olmalıyız"

Yaşanan felaket sonrasındaki birlik-beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın milletin alışılmış hasletleri olduğunu anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Ne var ki bu değerlerimiz, depremi önleyecek ya da deprem olduktan sonraki hasarları tamamen ortadan kaldıracak güce de etkiye de sahip değildir. Deprem bölgesinde bulunan ilimizde olası deprem felaketlerini en az hasarla atlatmak, deprem konusunda bilgilenmek ve deprem gerçeğine hazırlıklı olmakla mümkündür. Bilinen tabirle, depremin değil ihmallerin insanlarımızı ölüme yaklaştırdığını, aklımızdan çıkarmaz ve bu düstur doğrultusunda yapılaşma yoluna gidersek, depremlerle de barışık yaşayacağımız muhakkaktır."

Deprem felaketinin yıldönümünde, geleceğin modern ve daha dayanıklı kentlerinin inşa edilmesi temennisinde bulunan Zorluoğlu, "Yüce Allah'tan 2011 depremlerinde can veren tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyor, yaralanıp engelli kalanlar ve depremleri maddi hasarla atlatan vatandaşlarımızın ise benzer felaketleri bir daha yaşamamasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.