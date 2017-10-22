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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

22 Ekim 2017 Pazar, 20:40

ADANA (AA) - Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde izinli polis memuru Mehmet Canatar idaresindeki 33 NM 131 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı.

Kazada, Canatar ve araçtaki Fatma Dilara Demirkol yaralandı.

Yaralı Demirkol çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılırken, bulunduğu yerde sıkışan Canatar ise çağrılan Can-Kur ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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