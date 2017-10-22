Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

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YALOVA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz bugüne kadar şahsiyetleri gündemimize almadık. Politikaları gündemimize aldık. Yanlış yapılan işleri dile getirdik" dedi.

Karamollaoğlu, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Yalova 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin bu süreçte yaşanan gelişmelerden etkilendiğini savunan Karamollaoğlu, "Zor bir dönemden geçiyoruz, hepimiz farkındayız. En çok farkında olan da şu anda iktidar partisi. Çünkü çok ciddi bir telaşın içerisindeler. Kongreler yapıyorlar, belediye başkanlarını görevden alıyorlar, yenilerini atamaya çalışıyorlar. Bir telaş var, bir hengame var. Herkes endişe içinde. Geleceğimiz nasıl olacak, nasıl şekillenecek kimse bilmiyor. Özellikle de iktidarda bulunan arkadaşlarımız. Gelecek seçimde acaba iktidarda kalacak diye bir endişeye kapıldılar." değerlendirmesini yaptı.

Karamollaoğlu, son dönemde iktidarın hatalarını kabullenmeye başladığını öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir noktada güzel bir şey yapıyorlar. Hatalarını itiraf etmeye başladılar. Eğitimde çok hata yaptık, dış politikada çok büyük yanlışlıklar yaptık, belediyelerde, İstanbul da dahil bütün şehirlerimizi mahvettik. Ne kadar güzel. Daha da gelecek herhalde. Ancak mühim olan nokta şu, hatayı itiraf güzel bir şeydir de o hatayı telafi etmek başka bir davranış gerektirir. 'Hata ettim' demek yetmiyor ki. 'Hata ettim' demek, hatanın farkına vardım manasına gelir."

Bugüne kadar uygulanan politikaların tamamının değiştirilmesi gerektiğini savunan Karamollaoğlu, "Yoksa kadroları değiştirmeniz, yeni insanları iş başına getirmeniz eğer sizin politikalarınız değişmiyorsa hiçbir mana ifade etmez. Biz bugüne kadar şahsiyetleri gündemimize almadık. Politikaları gündemimize aldık. Yanlış yapılan işleri dile getirdik. Yanlış politikaları dile getirdik ve hiçbir zaman da sadece yanlışları dile getirmekle kalmadık doğrusunun ne olduğunu söyledik." ifadelerini kullandı.

Kongrede, Celal Korkmaz, yeniden il başkanlığına seçildi.