CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

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ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Fındık kanununu çıkaralım ve fındığı stratejik ürün ilan edelim. En önemlisi bundan sonraki yıllarda alıcı da satıcı da neyi alacağını ve neyi satacağını bilsin." dedi.

Torun, Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda Valilik ve Altınordu Belediyesince düzenlenen "4. Ulusal Kitap Fuarı"nı gezdi.

Ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Torun, fuarın Ordu'da dördüncü sefer açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Son yıllarda Türkiye'de kitap ve gazete okur sayılarının düşük olduğunu ifade eden Torun, bu tür fuarların okuma oranını artıracağını söyledi.

Torun, kitap fuarlarının özellikle gençler için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "İnanıyorum ki bu gibi fuarlar gençlerimizin ufkunu açacaktır ama bütün yazılmış roman ve kitapların da burada segilenmesi gerekir. Ordulular da bence bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli." dedi.

Fındık fiyatlarına da değinen Torun, bu sezon da üreticilerin hayal kırıklıkları yaşadığını ve mağdur olduğunu savundu.

Torun, fındık üzerinden artık siyaset yapmak istemediklerini dile getirerek, "Ortak aklı ortaya koyalım. Bizim tek beklentimiz bu yönde. Fındık kanununu çıkaralım ve fındığı stratejik ürün ilan edelim. En önemlisi bundan sonraki yıllarda alıcı da satıcı da neyi alacağını ve neyi satacağını bilsin. Hiç değilse benim üreticim mağdur olmasın." ifadesini kullandı.

Fındıkta çözüm önerileri olduğunu kaydeden Torun, şunları söyledi:

"FİSKOBİRLİK mutlaka yeniden hayata geçirilmeli. Aynı zamanda lisanslı depoculuğu tekrardan geliştirmek zorundayız. Bunların yanında fındık ihtisas borsasını kurmak durumundayız. En önemlisi dönüm başına verimi artırmak zorundayız. Bunlara paralel olarak da ihracatımızı artırmalıyız. Fındığın geleceği ancak bunlarla kurtulmuş olur."























