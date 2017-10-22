GÜNCELLEME - Aydın'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Sultanhisar ilçesinde otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Durmuş Karatekin'in (79) kullandığı 44 AY 583 plakalı otomobil, Malgaçmustafa Mahallesi Demirtaş mevkisinde yaklaşık 40 metreden dere yatağına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzere olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Şengül Özbay (37) ve Gülsevin Göz (37) yaşamını yitirdi. Gülsevin Göz'ün kızı Dilara Göz (12) yaralandı.
Cenazeler halat desteğiyle dereden çıkartıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.
112 acil sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi kaldırılan Dilara Göz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Otomobildekilerin ormandan kestane toplamaktan döndükleri öğrenildi.