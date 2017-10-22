Samsun'da silahlı kavga: 4 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde Muharrem K. (47) ile Ümit E. (37) arasında tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrılıp yanlarına aldıkları tabanca ve tüfekle mahalleye geri döndü.
Çıkan silahlı kavgada Ümit E., Muharrem K, eşi Hacer K. (51) ile olay yerinde bulunan engelli Sinan Ç. (30) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ümit E. ve Sinan Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muharrem K. ile Hacer K., ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.