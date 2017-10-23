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Kırşehir’de cinayet

23 Ekim 2017 Pazartesi, 10:36

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Akçakent ilçesinde kavga eden iki kişiden biri, diğerini av tüfeğiyle öldürdü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yaylaözü köyünde merada hayvanlarını otlatan İsmet Demirbaş (55) ile R.D. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.D, yanında bulunan av tüfeği ile Demirtaş'a ateş açtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Demirtaş'ın cenazesi, incelemenin ardından Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

R.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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