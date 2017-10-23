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Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası

23 Ekim 2017 Pazartesi, 10:57

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi.

Talas Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

Tek erkekler:

1. Hakan Işık (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor)

2. Uğurcan Dursun (Çorum Belediyesi Gençlikspor)

3. Emir Baha Sönmez (Yalova Belediye Gençlikspor)

Tek kızlar:

1. Hacer Kaplan (1955 Batman Belediyespor)

2. Feyza Demir (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. Yağmur Demir (Çorum Gençlikspor)

Çift erkekler:

1. Umut Baha Dursun-Uğurcan Dursun (Çorum Belediyesi Gençlikspor)

2. Mehmet Ali Karaboğa-Ömer Kasım Bulut (Kayseri Büyükşehir Belediyespor)

3. Hakan Işık-Muhammed Akalın (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor/Trakya Ergene Gençlik)

Çift kızlar:

1. Yağmur Yeşil-Nihat Nebhan (Çorum Gençlikspor/ Hatay Gençlikspor)

2. Dilan Gündüz-Hacer Kaplan (1955 Batman Belediyespor)

3. Nisanur Bozkurt-Betül Işık Emre (Şahinbey Belediyespor/Zonguldak Özel İdare Yolspor)

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