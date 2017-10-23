KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi.
Talas Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:
Tek erkekler:
1. Hakan Işık (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor)
2. Uğurcan Dursun (Çorum Belediyesi Gençlikspor)
3. Emir Baha Sönmez (Yalova Belediye Gençlikspor)
Tek kızlar:
1. Hacer Kaplan (1955 Batman Belediyespor)
2. Feyza Demir (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
3. Yağmur Demir (Çorum Gençlikspor)
Çift erkekler:
1. Umut Baha Dursun-Uğurcan Dursun (Çorum Belediyesi Gençlikspor)
2. Mehmet Ali Karaboğa-Ömer Kasım Bulut (Kayseri Büyükşehir Belediyespor)
3. Hakan Işık-Muhammed Akalın (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor/Trakya Ergene Gençlik)
Çift kızlar:
1. Yağmur Yeşil-Nihat Nebhan (Çorum Gençlikspor/ Hatay Gençlikspor)
2. Dilan Gündüz-Hacer Kaplan (1955 Batman Belediyespor)
3. Nisanur Bozkurt-Betül Işık Emre (Şahinbey Belediyespor/Zonguldak Özel İdare Yolspor)