Uyuşturucuyu baklava kutusuna saklamışlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada, baklava kutularına saklanmış vaziyette 1 kilogram metamfetamin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban doğu gişelerinde bulunan uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 2 baklava kutusuna zulalanmış vaziyette 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla T.D. ve M.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen süpheliler, emniyete götürüldü.