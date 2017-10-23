SDT 2 ayrı oyunu 3 ilde sahneleyecek

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta 2 oyunla 3 şehirde perdelerini açacak.

SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017-2018 tiyatro sezonuna iddialı başlayan ve seyircinin yoğun ilgisini toplayan SDT, bu hafta 2 ayrı oyunla Elazığ, Malatya ve Sivas'taki tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Tiyatro tarihinin ilk savaş karşıtı oyunlarından kabul edilen, Aristophanes tarafından yazılan, dekoru, müziği ve oyunculuk performansıyla tiyatro seyircisini büyüleyen, "Lysistrata" adlı oyun, 24-28 Ekim'de Elazığ ve Malatya'da seyirciyle buluşacak.

SDT, aynı tarihlerde "39 Basamak" adlı oyunla Sivas'ta perdelerini açacak.

Richard Hannay adlı karakterin, gittiği tiyatroda gizemli güzel Annabella adlı kadınla tanışmasını, ardından istemeden de olsa kendisini gizli görevin içinde bulmasını konu alan, yüksek tempolu "39 Basamak", 26 Ekim Perşembe, 27 Ekim Cuma saat 19.30'da, 28 Ekim Cumartesi saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde izlenebilecek.