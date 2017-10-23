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Trabzonspor'da başkan Usta'nın yüzü gülmedi

23 Ekim 2017 Pazartesi, 11:37

TRABZON (AA) - Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor, kulüp başkanı Muharrem Usta döneminde ligde arzu ettiği saha sonuçlarını alamadı.

Bordo-mavililer, 6 Aralık 2015'de göreve seçilen başkan Muharrem Usta döneminde 64 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda galibiyetten çok mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, 23 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 14 maçta berabere kaldı, 27 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Muharrem Usta, Trabzonspor başkanlığındaki ilk galibiyetini, 2015-2016 sezonunun 14. haftasında Eskişehirspor'u 3-1 yendikleri maçta aldı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonu 40 puanla 12. sırada tamamladı.

Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda ise ligi 14 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyetle 51 puan toplayarak 6. sırada bitirdi.

Bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Karadeniz ekibi, ilk 9 hafta sonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 9 puan elde ederek ligde 13. sırada yer alıyor.

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