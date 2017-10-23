"Okul altında otopark projesi" uygulamaya konuluyor

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MANİSA (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, altı otopark olan okul projesinin Türkiye'de ilk kez Manisa'da uygulanacağını belirtti.

Baybatur, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılında 122 milyar lira ile en büyük bütçeyi eğitime ayırdıklarını ve iktidara geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri reformlarla bu alandaki fiziki sorunları büyük ölçüde geride bıraktıklarını söyledi.

Merkez Şehzadeler ilçesine hayırseverlerin desteğiyle 55 milyon lira tutarında 7 okul yapılacağını hatırlatan Baybatur, şöyle konuştu:

"Binası eski olan Ali Rıza Çevik İlkokuluna ait 3 blok yerine 24 derslikli ilkokul ve 34 derslikli ortaokul ile bunun altına otopark yapılacak. Altı otopark olan okul projesi Türkiye'de ilk kez Manisa'da uygulanacak. Okulun altında 400 araçlık otopark hizmet verecek. Bu otoparkı Manisa Büyükşehir Belediyesine yaptıracağız. Okul kısmını hayırseverler, dış kısmındaki peyzaj çalışmalarını ise Şehzadeler Belediyesi yapacak. Otopark, belediyeyle yapılacak görüşmenin ardından Ali Rıza Çevik İlkokuluna devredilecek. Buradan elde edilecek gelir yine okulun hizmetine kullanılacak."

Baybakur, yeni yapılacak kamu binalarında özelikle otopark konusunda önerilerde bulunduklarını sözlerine ekledi.