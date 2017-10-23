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Yunus Emre anıldı

23 Ekim 2017 Pazartesi, 13:49
Yunus Emre anıldı

KIRŞEHİR (AA) - Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Aksaray ve Kırşehir valiliklerince iki ilin sınırlarının birleştiği yerdeki türbede anıldı.

Kırşehir merkez Ulupınar köyü ile Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Sırkaraman köyü sınırı Ziyarettepe mevkisindeki ''Yunus Emre Türbesi''nde düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, törende yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin irtibatta bulunduğu Hacı Bektaş Veli ve Taptuk Emre'nin bu topraklarda yaşadığını, fiziki, coğrafi, manevi sebeplerle türbesinin de buraya yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin anıt mezarının Aksaray ve Kırşehir sınırlarında olması nedeniyle birer yıl arayla dönüşümlü anma programı düzenlendiğini aktaran Şentürk, Yunus Emre'nin hayatını anlatan "Ey Yunus" adlı belgesel hazırladıklarını anlattı.

Şentürk, çekimleri Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir'de yapılan belgeselin bugünden itibaren Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından Şentürk, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, daire müdürleri ve vatandaşlar türbeyi ziyaret etti.

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