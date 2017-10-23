Adana'daki cinayet

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki genci iş yerinin önünde tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde 14 Ağustos’ta Muhammet Reşit Yıldırım'ı silahla öldürdüğü öne sürülen Emrah B. (33) hakkında, "çocuğu kasten öldürmek", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Emrah B, eşi T.G'den 2014 yılında boşandığını, 15 yaşındaki kızı F.B'nin velayetinin kendisinde olduğunu söyledi.

Kızının hafta sonları annesinin yanında kaldığını, eski eşinin kendisini telefonla arayıp evlatlarının hamile olabileceğinden şüphelendiğini söylediğini dile getiren Emrah B, bunun üzerine tıp merkezine götürdüğü kızının 7 haftalık hamile olduğunu öğrendiğini, durumu hastane polisine bildirdiğini belirtti.

Kızının hamile kalmasıyla ilgili maktulden şikayetçi olduklarını ifade eden sanık Emrah B, olay anını şöyle anlattı:

"Olay günü ganyan bayisine girip oyun oynadıktan sonra sigara içmek için dışarı çıktığımda bir aracın içinde Muhammed Reşit Yıldırım’a benzeyen birini gördüm. Araca yaklaştığımda onun olduğunu anladım. Aracın kapısını açarak, 'Muhammed Reşit Yıldırım sen misin?' diye sordum. Aramızda tartışma çıktı. Elindeki maket bıçağını bana gösterip, 'Beni aşağıya indirme, seni keserim.' deyince kendimi korumak ve yaşadığım olayın o anki psikolojik etkisiyle yaralamak kastıyla ateş ettim.

Öldürmek maksadıyla ateş etmedim. Olay yerinde tesadüfen karşılaştık."

Sanığın eski eşi T.G. de kızı F.B'nin maktulden hamile kaldığını eski eşine söylediğini ancak olayla ilgisinin bulunmadığını anlattı.

Olaydan sonra devlet koruması altına alınıp yurda yerleştirilen F.B. de psikolog nezaretindeki ifadesinde, maktul Yıldırım'ın kendisini ailesiyle tanıştırmak istediğini söyleyip teyzesinin evine götürdüğünü söyledi.

Sanıktan şikayetçi olan maktulün babası Ali Yıldırım da yaşananları sonradan öğrendiğini, DNA testi için mahkemeye başvuracaklarını dile getirdi.

İddianamede, sanık ile maktulün cep telefonlarının incelemeye alındığı, "reşit olmayanla cinsel ilişki" iddiasıyla ilgili soruşturma evrakının da dosyaya konulduğu bildirildi.

Kaldığı yurt müdürlüğü aracılığıyla hamile F.B'nin kürtaj olma yönündeki talebinin Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği ifade edilen iddianamede, kürtaj işlemi sonrası Adana 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla ceninden alınan DNA örneği ile F.B'den alınan DNA numunesinin moleküler genetik inceleme amacıyla Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde muhafaza altında tutulduğu kaydedildi.

İddianamede, mahkemenin gerekli görmesi halinde maktulden otopsi işlemleri sırasında alınan örneklerle F.B. ve ceninden alınan numunelerin DNA karşılaştırmasının yapılabileceği belirtildi.

- Olay



Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti.

İş arkadaşları tarafından aynı araçla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Olayın ardından tutuklanan Emrah B, kızı F.B'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.