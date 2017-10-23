FETÖ üyesi iş adamlarına hapis cezası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 2 iş adamına hapis cezası verildi.
6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan iş adamları Fatih Daştan ve Bakır Oflaz ile avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, Daştan ve Oflaz'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini, ayrıca Bank Asya'da hesap hareketliliği bulunduğunun belirlendiğini kaydetti.
Savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Daştan ve Oflaz, beraatlerini talep etti.
Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Daştan'ı 6 yıl 6 ay 22 gün, Oflaz'ı ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.