Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ üyesi iş adamlarına hapis cezası

23 Ekim 2017 Pazartesi, 14:57

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 2 iş adamına hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan iş adamları Fatih Daştan ve Bakır Oflaz ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Daştan ve Oflaz'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini, ayrıca Bank Asya'da hesap hareketliliği bulunduğunun belirlendiğini kaydetti.

Savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Daştan ve Oflaz, beraatlerini talep etti.

Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Daştan'ı 6 yıl 6 ay 22 gün, Oflaz'ı ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

İLGİLİ HABERLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA:
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'da yangın
YEREL

ŞANLIURFA'DA YANGIN
Hırsızlık için girdiği evde dolapta yakalandı
YEREL

HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVDE DOLAPTA YAKALANDI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA:

6. Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu
YEREL

6. GÖBEKLİTEPE YARI MARATONU VE 10 KİLOMETRE KOŞUSU