Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 astsubay ile bir er tutuklandı.
Kırşehir Cumuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 3 askerin yakalanması için kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kaman ve Boztepe İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli muvazzaf astsubaylar A.A ve F.Y ile Çuğun Jandarma Karakolunda görevli er İ.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 asker, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.