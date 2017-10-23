Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrencilerin "Geri dönüşüm sembolü" rekorlar kitabında

23 Ekim 2017 Pazartesi, 15:31

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla haziranda, 751 öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu "Dünyanın en büyük geri dönüşüm sembolü" rekor denemesinin Guinness Rekorlar Kitabı'na kabul edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran'da 2017'de Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen rekor denemesi, merkezi Londra’da bulunan Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na gönderildi.

Başvurunun olumlu değerlendirilmesinin ardından, 751 öğrencinin Cumhuriyet Alanı'nda yan yana gelerek oluşturduğu "Geri dönüşüm sembolü", "Guinness En Çok Kişiyle Geri Dönüşüm Sembolü" olarak rekorlar kitabına girdi.

Rekor sertifikası, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a sunuldu.

İLGİLİ HABERLER
Mersin'de akaryakıt istasyonundan silahlı soygun
YEREL

MERSİN'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN SİLAHLI SOYGUN
&quot;Avrupa'da 3'te 3 yapmak istiyoruz&quot;
YEREL

"AVRUPA'DA 3'TE 3 YAPMAK İSTİYORUZ"
Mersin'de uluslararası satranç turnuvası
YEREL

MERSİN'DE ULUSLARARASI SATRANÇ TURNUVASI
Mersin'de kedilere özel park
YEREL

MERSİN'DE KEDİLERE ÖZEL PARK