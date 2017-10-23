Hatay'da Suriyeli yetim ve öksüzlere tekne gezisi

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Yıkık Şehrin Gülen Yüzleri Projesi" kapsamında Suriyeli yetim ve öksüz çocuklar için tekne gezisi düzenlendi.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşta anne veya babalarını kaybeden çocuklara moral vermek istediklerini söyledi.

Gezi öncesi çocuklara hediyeler verdiklerini belirten Keskin, ''Çocukları önce alışveriş merkezine götürerek gezdirdik ve orada hediye dağıttık. Devletimizin desteğini yetim ve öksüz çocuklarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Çocuklarla sahile gelerek onları tekneye bindirdiklerini aktaran Keskin, ''Amacımız her çocuğa ve gence ulaşana kadar çalışmak. Suriyeli öksüz ve yetim çocuklarla olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında 90 çocuğumuz var. 3 grup halinde bu organizasyonları düzenleyeceğiz. Yetim ve öksüz çocuklarımız bugün gönüllerince eğlendiler, bu da bize en büyük moral oldu.''diye konuştu.

Yetim ve öksüz çocuklar da gezi sırasında gönüllerince eğlendi.