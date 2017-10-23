Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'da Suriyeli yetim ve öksüzlere tekne gezisi

23 Ekim 2017 Pazartesi, 16:53
Hatay'da Suriyeli yetim ve öksüzlere tekne gezisi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Yıkık Şehrin Gülen Yüzleri Projesi" kapsamında Suriyeli yetim ve öksüz çocuklar için tekne gezisi düzenlendi.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşta anne veya babalarını kaybeden çocuklara moral vermek istediklerini söyledi.

Gezi öncesi çocuklara hediyeler verdiklerini belirten Keskin, ''Çocukları önce alışveriş merkezine götürerek gezdirdik ve orada hediye dağıttık. Devletimizin desteğini yetim ve öksüz çocuklarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Çocuklarla sahile gelerek onları tekneye bindirdiklerini aktaran Keskin, ''Amacımız her çocuğa ve gence ulaşana kadar çalışmak. Suriyeli öksüz ve yetim çocuklarla olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında 90 çocuğumuz var. 3 grup halinde bu organizasyonları düzenleyeceğiz. Yetim ve öksüz çocuklarımız bugün gönüllerince eğlendiler, bu da bize en büyük moral oldu.''diye konuştu.

Yetim ve öksüz çocuklar da gezi sırasında gönüllerince eğlendi.

İLGİLİ HABERLER
Bakanlar Soylu ve Canikli Hatay'da
YEREL

BAKANLAR SOYLU VE CANİKLİ HATAY'DA

İdlib'de çatışmasızlık bölgesi
YEREL

İDLİB'DE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ
Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ
Bakanlar Soylu ve Canikli Hatay'da
YEREL

BAKANLAR SOYLU VE CANİKLİ HATAY'DA

Bakanlar Soylu ve Canikli Hatay'da
YEREL

BAKANLAR SOYLU VE CANİKLİ HATAY'DA

BM'den Suriyelilere 18 tır yardım malzemesi
YEREL

BM'DEN SURİYELİLERE 18 TIR YARDIM MALZEMESİ
Hatay'da banka şubesindeki usulsüzlük davası
YEREL

HATAY'DA BANKA ŞUBESİNDEKİ USULSÜZLÜK DAVASI
İHH'dan Suriyeli ailelere kışlık yardımı
YEREL

İHH'DAN SURİYELİ AİLELERE KIŞLIK YARDIMI
İdlib'de çatışmasızlık bölgesi
YEREL

İDLİB'DE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ

&quot;Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali&quot;
YEREL

"ALTINÖZÜ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FESTİVALİ"
İdlib'de çatışmasızlık bölgesi
YEREL

İDLİB'DE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ
&quot;Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali&quot;
YEREL

"ALTINÖZÜ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FESTİVALİ"