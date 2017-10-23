Sivas'taki FETÖ/PDY davası

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün "emniyet mahrem imamı" oldukları öne sürülen ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "sahte özel belgeyi bilerek kullanma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarıyla haklarında dava açılan eski öğretmenlerden tutuklu sanık A.İ.A. ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık A.Y, "silahlı terör örgütü üyesi olmakla" suçlanan tutuklu eski polisler M.G, İ.A, C.A, Z.B, S.A, B.E, F.Y, M.T. ve S.D. ile tutuksuz yargılanan eski polisler Y.K, V.Ş, H.O, B.Y, A.A, M.K. A.Y, eski hemşire N.A. ve avukatları ile bazı sanık yakınları katıldı.

Örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu öne sürülen firari H.A'nın yer almadığı duruşmada Afyonkarahisar E Tipi Cezaevinde bulunan eski polis B.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen polislerden tutuklu komiser yardımcısı İ.G, ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, beraatını talep etti.

Örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu iddia edilen A.İ.A. ise hakkındaki asılsız ihbar ve suçlamalarla mahkemede bulunduğunu öne sürdü. FETÖ sanığı olmadığını, FETÖ mağduru olduğunu iddia eden A.İ.A, kişisel bilişim uzmanı olması nedeniyle her gruptan insanla görüşme yapmasının normal karşılanması gerektiğini ifade etti. Tutukluluğu nedeniyle ailesinin mağdur olduğunu belirten A.İ.A, tahliyesini, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Eski polis İ.A. da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek 14 aydır tutuklu bulunduğunu, eşinin ev hanımı olması dolayısıyla ailesinin geçim mağduriyeti yaşadığını belirtti ve tahliyesini talep etti.

Eski komiser yardımcısı C.A. ise görevinden ihraç edilmeden önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde çalıştığını söyledi. O dönem kendisiyle şubede çalışanların ByLock sorgusunun yapıldığını olumsuzluğa rastlanmadığını öne süren C.A, ihraç olduktan 3 ay sonra telefonundan ByLock çıkmasının bir hatadan ya da kasıttan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Tutuklu sanık Z.B. de sağlık problemlerinin olduğunu ve cezaevi koşulları dolayısıyla tahliyesini istedi.

Herhangi bir örgüt içerisinde bulunmadığını ve psikolojik tedavi gördüğünü anlatan sanıklardan S.A. da cezaevinde hastalığının daha da ilerlediğini dile getirerek, tahliyesini talep etti.

Tutuklu eski polislerden B.E. ise herhangi bir terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek, darbe gecesi valilik binası önünde görevinin başında olduğunu anlattı.

Afyonkarahisar E Tipi Cezaevinde bulunan eski polis B.K. de SEGBİS ile duruşmaya katılarak hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. B.K, yazılı savunmasını mahkemeye sundu.

Diğer sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini, ByLock kullanmadıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halerinin devamına, tutuksuz sanıklardan yurt dışı yasakları ve adli kontrol şartı olanların bu hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.