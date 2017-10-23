Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi NARKOTİM ekipleri, Liman Mahallesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda 2 kişiyi uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerinin ifadesinden yolan çıkan ekipler bu kişilerin esrar maddesini temin ettikleri Osman Ç'yi (57) de Canik ilçesinde gözaltına aldı.
Osman Ç'nin evinde yapılan aramada 60 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.