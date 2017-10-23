Esendere Gümrük Kapısı 24 saat açık olacak

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HAKKARİ (AA) - Türkiye'nin İran'a açılan 3 sınır kapısından biri olan Esendere Gümrük Kapısı'nın, geçişler için 24 saat açık tutulacağı bildirildi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrük kapısının bugün itibarıyla 24 saat açık kalacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni uygulamanın başladığını kaydeden Kaşıkçı, "Gümrük kapısındaki geçişlerin 24 saate çıkarılması vatandaş, esnaf ve tüccarlar için iyi olacak. Esendere Gümrük Kapısı tarihinde ilk kez bu uygulama yapılıyor. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İranlı yolcu potansiyeline dikkati çeken Kaşıkçı, herkesin gümrük kapısından istediği saatte giriş ve çıkış yapma rahatlığına kavuştuğunu, bunun da ekonomiye katkı sağlayacağını aktardı.

Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir de kapının komşu ülkeyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşıdığının altını çizdi.

Geçişlerin 24 saate çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, alınan kararın kent ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Gümrük kapısının sadece Yüksekova'yı değil bölgeyi kalkındıran önemli bir kapı olduğunu kaydeden Özdemir, "Oda olarak iki ay önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili talepte bulunduk. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'a yaptığı son ziyaretinde karşılıklı protokoller imzalandı. Ekonomik hamleler huzura da katkı sağlayacak. Umarım bu durum bizler için hayırlı olur. Burada günübirlik çalışan insanlar evlerine aş götürür, ekmek kapısı olur. İnşallah bu, bizim ithalat ve ihracatımıza da vesile olur." ifadelerini kullandı.

Gümrük kapısında 2014'te 389 milyon dolar ihracaat yapıldığını anımsatan Özdemir, "Bu, bizim için çok önemli bir rakam. Yanıbaşımızda İran'ın Urumiye ve Tebriz kentleri var. Yaklaşık 10 milyon insanın yaşadığı bu kentlerden doğacak pazarlardan faydalanmak istiyoruz." dedi.

Özdemir, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'ya teşekkür etti.

Vatandaşlardan Deniz Esmer de sınır kapısının birçok kişi için geçim kapısı olduğunu belirterek esnaf ve tüccarların bu duruma çok sevineceğini söyledi.

İranlı Letifi Necefi ise alınan kararla işlerini daha rahat yapabileceklerini belirterek, memnuniyetini dile getirdi.