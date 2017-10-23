Tekirdağ'da yeni otobüs terminalinin temeli atıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa'da yaptırılan yeni otobüs terminalinin temeli atıldı.

Zafer Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yeni otobüs terminalinin şehri ulaşım konusunda rahatlatacağını söyledi.

Tekirdağ'ın vizyon sahibi bir şehir olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir hizmet yapmanın gururu içerisindeyiz. Tarım ve hayvancılık, sanayi, turizm, lojistik, üniversite vizyonuna sahip bir şehirde çalışmaktan çok mutluyuz. Yaptığımız hizmetlerle geleceğe dönük ne kadar güzel mesajlar verdiğimizi ileride göreceksiniz."

Albayrak, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri yatırımlardan da bahsetti.

Temel atma törenine, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten ve vatandaşlar katıldı.