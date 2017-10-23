Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 8 sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu bulundukları süre ve ceza miktarlarını göz önüne alarak 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık eski öğretmenler Ahmet Şahin, Musa Özgün, Nursel Ergüler, Ekrem Ergün Özkök, Şengül Mısırlı, Akın Uğurlu, Fatih Yavru ve Serkan Diktaş ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Özkök ve Mısırlı'ya 7 yıl 2 ay 7 gün, Şahin, Özgün, Ergüler, Yavru ve Diktaş'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Uğurlu'ya ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, sanıkların, tutuklu kaldıkları süre ve ceza miktarlarını göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.