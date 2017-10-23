Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te durdurulan 2 otomobilde, 23 kilo 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazintep-Şanlıufra otoyolu doğu gişelerinde kontrol noktası oluşturarak iki şüpheli aracı takibe aldı.
Kontrol noktasına gelen şüpheli araçlar, narkotik dedektör köpeği Badi'nin katıldığı aramada, otomobillerde 23 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla sürücüler K.A. ve M.K. gözaltına alındı, Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, ''Uyuşturucu ticareti ve nakli yapmak'' suçundan tutuklandı.