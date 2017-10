Hastanede deprem tatbikatı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından "deprem tatbikatı" yapıldı.

Hastane bahçesindeki tatbikatta, senaryo gereği, merkez üssü Tekirdağ olan 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası hastanenin konferans salonu ve poliklinik kısmında meydana gelen göçük ile yangına müdahale edildi.

Gerçeği aratmayan tatbikatta, hastanenin 3'üncü katında mahsur kalan hasta ve çalışanların tahliyesi, itfaiye ekipleri tarafından yapılırken, göçük altında kalan bir hasta halat sistemi ile pencereden indirildi.

Hastanenin diğer bölümlerinde enkazda mahsur kalan hastalara müdahale edildi ve hastane personeli tarafından tahliye edilen hastaların tedavisine, bahçede kurulan çadırda devam edildi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin deprem bölgesinde olduğunu, bu nedenle bundan sonra her yıl planlı olarak deprem tatbikatı yapacaklarını söyledi.

UMKE, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerininde desteğiyle başarılı bir tatbikat olduğunu ifade eden Horozoğlu, "Bugün hastane afet planı kapsamında yıllık yapmamız gereken deprem tatbikatımızı başarı ile sonlandırdık. Başından sonuna kadar tatbikatın tamamında hastane personelimiz görevli olarak çalıştı. Bize bu tatbikatta destek veren itfaiye, 112 çalışanları ve AFAD ekiplerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Horozoğlu, meydana gelebilecek depremlerde neler yapılacağı konusunda daha bilinçli hareket edilmesinde tatbikatın çok faydası olacağının altını çizerek şunları kaydetti:

"Tekirdağ birinci derece deprem bölgesi. Her an böyle bir afetle karşı karşıya kalabiliriz. Bununla ilgili neler yapabileceğimizi görmek acısından tatbikatımızı her yıl yapacağız. Tatbikat kapsamında 3'üncü katta konferas salonumuzda göçük meydana geldi. Fizik tedavi bölümünde de hastalarımız vardı, onlar da tahliye edildi. Göçük altında kalan bir kişi de ekipler tarafından kurtarılarak 3'üncü kattan indirildi. Diğer hastalar da 112 ekipleri ile acil servislere ulaştırıldı."

Tatbikatı vatandaşlar da ilgiyle izledi.