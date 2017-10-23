Kilis'te Suriye uyruklular arasında bıçaklı kavga

KİLİS (AA) - Kilis'te, Suriye uyruklu 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehit Sakıp Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Suriye uyruklu Firas D. (41) ile Halid E. (40) ve Süleyman H. (25) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Firas D, bıçakla Halid E'yi yaraladı.
Ağır yaralanan Halid E, 112 acil servis ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan Süleyman H. ve Firas D'yi kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Firas D, 'adam öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, Süleyman H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.