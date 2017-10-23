Patenci gencin trafikte tehlikeli yolculuğu

ADANA (AA) - Adana'da, patenci bir gencin 3 tekerlekli elektrikli bisikletin arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.
Merkez Seyhan ilçesi Hilton Kavşağı'nda, seyir halindeki yumurta kolileri yüklü 3 tekerlekli elektrikli bisiklete tutunan patenli genç, yoldan geçen diğer araçlara aldırış etmeden trafikte ilerledi.
Buradan Girne Köprüsü'ne doğru yoluna devam eden araca tutunan patenli genç, 3 tekerlekli bisikletin ani fren yaptığı anlarda yaşadığı tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.
Trafikte tehlikeli bir yolculuk yapan patenli genç, görüntülendiğini anladığında ise sürücüye gülümseyerek karşılık verdi.