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Patenci gencin trafikte tehlikeli yolculuğu

23 Ekim 2017 Pazartesi, 18:50

ADANA (AA) - Adana'da, patenci bir gencin 3 tekerlekli elektrikli bisikletin arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesi Hilton Kavşağı'nda, seyir halindeki yumurta kolileri yüklü 3 tekerlekli elektrikli bisiklete tutunan patenli genç, yoldan geçen diğer araçlara aldırış etmeden trafikte ilerledi.

Buradan Girne Köprüsü'ne doğru yoluna devam eden araca tutunan patenli genç, 3 tekerlekli bisikletin ani fren yaptığı anlarda yaşadığı tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

Trafikte tehlikeli bir yolculuk yapan patenli genç, görüntülendiğini anladığında ise sürücüye gülümseyerek karşılık verdi.

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