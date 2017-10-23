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Kars merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu

23 Ekim 2017 Pazartesi, 19:37

KARS (AA) - Kars merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.

Kars Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK ile bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik 12 Ekim'de Kars merkezli Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 10'unun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli daha sonra adliyeye getirildi.

Bu kişilerin cumhuriyet savcılığındaki işlemleri ile diğer 15 kişinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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