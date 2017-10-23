Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 19'u tutuklu 385 sanığın yargılanmasına Adana'da devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya, 3'ü tutuklu eski rütbeli asker, 50'si tutuksuz uzman çavuş olmak üzere toplam 53 sanık ve avukatları katıldı.

Mahkemede savunması istenen tutuksuz sanık uzman çavuş E.Ö, 15 Temmuz gecesi Şırnak'tan yola çıkan konvoyun en önünde bulunan 'Ünimog' tipi askeri aracın şoförü olduğunu ve konvoyun ön tarafında yaşanan kargaşa ve arbedeye tanıklık ettiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi konvoy durudurulunca tutuklu sanık Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürü'nün üzerine yürüdüğünü belirten E.Ö, şöyle devam etti:

"Cizre Garnizon Komutanı Yarbay rütbeli bir komutan, Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan'a konvoyun ön tarafında, 'Sizi bu yoldan geçirmeyeceğim. Elinizdeki emir kanunsuz ve geçersizdir. Aynı emir bana da geldi ama ben uygulamıyorum' dedi. Daha sonra Ali Osman Gürcan sinirli bir şekilde Cizre İlçe Emniyet Müdürü'nün üzerine yürüdü. Sonrasında konvoyun ön tarafından ayrılarak telefonda 'Komutanım' diye hitap ettiği birisine yolun açılmadığını söyledi. Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan, Cizre İlçe Emniyet Müdürüne ve Garnizon Komutanının yanına tekrar giderek '5 dakika içerisinde yolu açmazsanız burayı uçaklarla bombalatırım, vurdururum' dedi."

- "Emre uymayanı kelepçeleyin"

Mahkemede savunması alınan sanık uzman çavuş B.Ö. ise 15 Temmuz akşamı "görev" için çağrıldığını ve operasyon kıyafetlerinin değiştirilip kısa kollu gömlek giyme emri verildiğini belirtti.

Cep telefonlarının alınmayacağı yönünde kesin emir verildiğini belirten sanık B.Ö. şunları kaydetti:

"Görev var' denildiğinde hazırlanıp tugay binasına doğru gidiyorduk. O esnada Kurmay Başkanı İbrahim Yazıcı bizlere 'Hadi aslanlarım, hadi aslanlarım' diyordu. Bizim ısrarlı olarak 'nereye gidiyoruz' şeklindeki sorumuz karşısında 3. Bölük Komutanı Ferhan Aktürk, 'gidince görürsünüz' diye cevap verdi. Tugay kapısının önünde göreve giderken Kurmay Başkanı İbrahim Yazıcı 'emre uymayanı kelepçeleyin' diye emir verdi. Ben tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ediyorum. Ayrıca ben bizi bu duruma düşürenlere hakkımı helal etmiyorum."

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklarda üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti de diğer sanıkların savunma yapması için duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.