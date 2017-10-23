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Evin damından düşen çocuk yaralandı

23 Ekim 2017 Pazartesi, 21:29

ADANA (AA) - Adana'da iki katlı evin damından, başka bir evin damına düşerek yaralanan kız çocuğu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde, 15 yaşındaki Ebru D, iki katlı evin damından 5 metre aşağıdaki tek katlı evin damına düştü.

Durumu farkeden çocuğun yakınları, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, Ebru D.'yi yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sedyeye bağlayarak bulunduğu yerden indirdi.

Çevredekilerin de yardımıyla ambulansa kadar götürülen Ebru D. yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste müdahalesi yapılan Ebru D'nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirtildi.

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