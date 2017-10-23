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Cinayet zanlısı 20 yıl sonra yakalandı

23 Ekim 2017 Pazartesi, 21:31
Cinayet zanlısı 20 yıl sonra yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 20 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, 25 Nisan 1997 tarihinde işlenen cinayetin firari zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdüren Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir bağ evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, cinayet zanlısı M.C.Y. (45) gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının yapılan detaylı incelemesi ve parmak izi taramasında, üzerindeki kimliğin sahte olduğu ve 20 yıl önce işlenen cinayetin zanlı olarak arandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.C.Y, "adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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