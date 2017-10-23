Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başına cam tabla düşen acil servis doktoru yaralandı

24 Ekim 2017 Salı, 01:34
Başına cam tabla düşen acil servis doktoru yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede görevli kadın doktor, başına büyük cam tablanın düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'ndeki özel hastanenin acil servis bölümünde nöbetçi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, çay içmek için servis önündeki banka oturdu.

Uzar arkadaşlarıyla sohbet ederken başına hastanenin yanındaki bir binanın son katından cam tabla düştü.

Olayda yaralanan ve aniden yere yığılan doktora ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı.

Görevli olduğu hastanede tedavi altına alınan Uzar'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Binadan başka camların düşmesi ihtimaline karşı sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Manisa'da orman yangını
YEREL

MANİSA'DA ORMAN YANGINI
Makam aracı şehidin kız kardeşine gelin arabası oldu
YEREL

MAKAM ARACI ŞEHİDİN KIZ KARDEŞİNE GELİN ARABASI OLDU
Meteorolojiden sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
&quot;Okul altında otopark projesi&quot; uygulamaya konuluyor
YEREL

"OKUL ALTINDA OTOPARK PROJESİ" UYGULAMAYA KONULUYOR