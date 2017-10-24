Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 16 kaçak ve sığınmacıyı yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Havsa ilçesinde yapılan kontrolde, M.E.H'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye ve Pakistan uyruklu 16 kişi tespit edildi.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürücü M.E.H, tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.